Carceri, Tajani: “Situazione allarmante in Italia, garantire funzione rieducativa”

Roma – Estate in carcere è l’inizitiva che vede Forza Italia e Radicali insieme. Una serie di attività propositive dalle visite in carcere, al sostenere le attività delle comunità di recupero che possano accogliere in pena alternativa i detenuti tossicodipendenti, alla voglia di accelerare i tempi per il rinnovo del contratto della polizia penitenziaria. L”obiettivo e’ tentare di frenare i troppi suicidi tra i detenuti, ma anche nella polizia penitenziaria, che tra tutte le forze dell’ordine e le forze armate è quella che in percentuale ha il maggior numero di suicidi. “La situazione carceraria dal Nord al Sud d’italia è una situazione allarmante nel nostro Paese

