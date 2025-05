Bardi accoglie Kouyateh, diplomatico dell’Ambasciata della Liberia

POTENZA – “Ho accolto oggi Sheikh Al-Moustapha Kouyateh, diplomatico dell’Ambasciata della Liberia, delegato per gli affari internazionali, in visita ufficiale in Basilicata. Un incontro ricco di contenuti e visione, volto a rafforzare il dialogo su temi strategici: sviluppo sostenibile, agricoltura, formazione professionale, energia e gestione dei rifiuti. La delegazione liberiana ha espresso forte interesse per le esperienze lucane in ambito di green economy e innovazione tecnologica, aprendo le porte a futuri progetti congiunti. Una visita che rappresenta un primo passo verso nuove collaborazioni culturali ed economiche e un futuro di crescita condivisa e di cooperazione internazionale”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.