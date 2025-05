Valenzano, incendio nella notte devasta diverse auto in via Papa Pio

Attimi di paura nel cuore della notte a Valenzano, in via Papa Pio, nel Borgo San Filippo. Poco prima delle quattro le fiamme hanno avvolto diverse autovetture parcheggiate su entrambi i lati della strada, trasformando la notte in un incubo per i residenti.

L’allarme è stato lanciato dai cittadini dei civici limitrofi, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono giunti tempestivamente sul posto e hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti, intervenuti sul luogo dell’accaduto per effettuare i rilievi necessari. Gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, e sono in corso le indagini per fare luce sull’origine del devastante incendio.

La comunità locale attende con apprensione gli sviluppi delle indagini, sperando che si possa fare chiarezza al più presto su quanto accaduto.

