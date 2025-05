Brindisi, perquisizione a Casa Oggiano: ma c’era solo un giocattolo

BRINDISI – La perquisizione, pare frutto di una segnalazione arrivata da qualche Mister X, ha dato esito negativo. Sempre che gli agenti della Digos della questura di Brindisi non stessero cercando quella vecchia pistola giocattolo, cimelio di famiglia e ricordo di fanciullezza, che lo stesso padrone di casa ha consegnato ai poliziotti. Perquisizione, nella giornata di venerdì, in casa dell’ex vicesindaco Massimiliano Oggiano alla vigilia del congresso che lo ha eletto segretario cittadino di Fratelli d’Italia. Il diretto interessato conferma la notizia, ma preferisce non rilasciare commenti. “Ho tanto lavoro da fare”, si è lasciato sfuggire il neo segretario cittadino di Fdi. Oggiano ha informato della vicenda anche il direttivo nazionale. L’ex vicesindaco non risulta indagato e la perquisizione ha dato esito negativo.

