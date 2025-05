Bandiere Blu 2025: premiati 27 Comuni pugliesi, 3 sono le new entry

La Puglia si conferma tra le regioni italiane più virtuose in tema di tutela ambientale e qualità dei servizi costieri, con ben 27 Comuni premiati nell’edizione 2025 delle Bandiere Blu. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), certifica l’eccellenza delle acque di balneazione e la sostenibilità nella gestione del territorio.

Rispetto all’anno precedente, la Puglia registra un incremento significativo, con l’ingresso tra le località premiate di Pulsano, Margherita di Savoia e Castrignano del Capo, portando così a 27 il totale dei Comuni che potranno esporre il prestigioso vessillo.

La selezione è avvenuta sulla base di 32 criteri variabili ogni anno, che comprendono non solo la qualità delle acque – valutata attraverso un monitoraggio quadriennale realizzato dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) per conto del Ministero della Salute – ma anche servizi, sicurezza, gestione dei rifiuti, educazione ambientale e accessibilità.

Ecco l’elenco completo dei 27 Comuni pugliesi insigniti della Bandiera Blu 2025, suddivisi per provincia:

FOGGIA

Isole Tremiti – Cala delle Arene

Rodi Garganico – Riviera di Ponente, Riviera di Levante

Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici

Vieste – San Lorenzo, Scialara

Zapponeta – Lido

BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Margherita di Savoia – Centro Urbano–Cannafesca (nuova entrata)

Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliere Scalette

BARI

Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Ripagnola–Coco Village, Cala San Giovanni

Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

BRINDISI

Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

Ostuni – Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Litorale Torre Canne Sud

Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa

LECCE

Lecce – San Cataldo

Melendugno – Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

Castro – La Zinzulusa, La Sorgente

Castrignano del Capo – Santa Maria di Leuca (nuova entrata)

Patù – Felloniche, San Gregorio

Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali

Ugento – Torre San Giovanni, Torre Mozza, Lido Marini

Gallipoli – Litoranea Sud, Litoranea Nord

Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

TARANTO

Manduria – San Pietro in Bevagna

Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

Pulsano – Marina di Pulsano (nuova entrata)

Leporano – Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento

Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

Ginosa – Marina di Ginosa

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author