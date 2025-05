Ugento: retrocessione amara, ma a testa alta e tra gli applausi

L’Ugento retrocede in Eccellenza, ma lo fa a testa alta e con l’abbraccio dei propri tifosi al termine del match. Nei 90 minuti del playout perso contro il Manfredonia, i salentini non hanno certo sfigurato, ma le assenze pesanti di Sanchez, Medina, Navarro, Lezzi e Rossi non erano semplici da sopperire.

La beffa è arrivata quando l’aria dei tempi supplementari da giocare con due risultati su tre era già in circolo al Comunale. Eppure al triplice fischio, mentre i sipontini in maglia biancazzurra festeggiavano sotto il settore ospiti, i sostenitori di casa non hanno contestato la squadra, ma ne hanno compreso l’impegno. Per loro e per Mimmo Oliva sono arrivati solo applausi di ringraziamento.

Troppo presto però per parlare di futuro, con il tecnico dei salentini che ha preferito non sbilanciarsi sul domani.

