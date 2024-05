Arresti per frode fiscale a Barletta, il plauso di Sergio Fontana

BARLETTA – Le imprese oneste ringraziano la Procura della Repubblica di Trani e la Guardia di Finanza che, ancora una volta, con l’operazione Paradise World hanno dimostrato il loro impegno a difesa delle imprese oneste contro chi evade il fisco, distorce la concorrenza sul mercato e tradisce la fiducia dei cittadini e degli imprenditori che operano nella legalità. Ringrazio in particolare il procuratore della Repubblica Renato Nitti e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Pierluca Cassano per tutta l’attività di controllo e di indagine svolta in questi anni nel territorio della BAT.” ha dichiarato il presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana alla notizia degli arresti eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Barletta a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani.

