Un incendio di sospetta natura dolosa è divampato poco prima dell’alba ad Aradeo in via Bosco distruggendo un’ autovettura Mercedes modello classe A. Il calore sprigionatosi dalle fiamme ha danneggiato anche il prospetto di un’abitazione prospiciente. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri le cause per verificare verificare la natura del rogo.