TARANTO – Incendio appartamento a Taranto, in uno stabile in via Masdea n°7, al terzo piano. L ‘incendio si è sviluppato alle 2 circa della scorsa notte; nell’appartamento al momento del rogo non vi era nessuno, pare sia abitato da extracomunitari. Sul posto 2 squadre dei Vigili del fuoco di Taranto e un’autoscala. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato e i sanitari del 118. Per i danni ingenti subiti dalla struttura, si è recato sul posto anche un ingegnere dei vigili del fuoco.