Apricena: mettono in vendita attrezzi agricoli rubati, 3 denunciati

Avrebbero tentato di vendere online attrezzi e mezzi agricoli rubati. È quanto accertato dai carabinieri che hanno denunciato tre persone ad Apricena (Foggia). Le indagini hanno preso il via lo scorso luglio dopo la denuncia di un agricoltore per furto di attrezzi e mezzi agricoli.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla procura di Foggia, è emerso che la refurtiva era stata messa in vendita su una nota piattaforma di commercio online. Ulteriori verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il luogo in cui era stata depositata la merce rubata: un terreno nelle campagne di Torremaggiore, dove i militari hanno trovato e sequestrato parte della refurtiva ricercata oltre ad attrezzi e mezzi agricoli, provento di ulteriori furti, riverniciati molto probabilmente per ostacolarne il riconoscimento.

