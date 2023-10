GdF Foggia: prezzi carburanti, 26 irregolarità e 2 distributori abusivi

Nell’ultimo mese, la Guardia di Finanza di Foggia ha effettuato, nell’intera provincia, una serie di interventi per verificare il rispetto delle norme relative ai prezzi dei carburanti praticati al consumo.

Presso i distributori stradali sono stati eseguiti controlli finalizzati a verificare la corrispondenza dei prezzi praticati alla pompa rispetto a quelli esposti per le diverse modalità di erogazione (self e servito) nonché il rispetto degli obblighi di comunicazione e trasparenza.

Sono 26 le irregolarità riscontrate dai finanzieri: 12 per la mancata esposizione dei prezzi, 9 per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, 5 per la difformità dei prezzi di vendita rispetto a quelli esposti.

Nel cerignolano, la Guardia di Finanza ha scoperto due distributori abusivi, procedendo al sequestro di migliaia di litri di gasolio a imposta agevolata per uso agricolo illecitamente commercializzato per autotrazione al prezzo 1,5 euro al litro. In entrambi i casi sono state sequestrate cisterne, pompe e impianti di erogazione, mentre i gestori sono stati denunciati.

Antonella D'Avola

