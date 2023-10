Incidente sulla provinciale: perde la vita agricoltore

FRANCAVILLA FONTANA/ORIA -Incidente sulla provinciale: a perdere la vita Giuseppe Corvino, agricoltore del posto che, per cause ancora in corso d’accertamento, mentre era alla guida della sua Ape ha impattato violentemente con una city car e un furgone. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale che collega la Città degli Imperiali alla vicina Oria, intorno alle 20. Sul posto, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e gli agenti della Polizia Locale di Francavilla e Oria.

