Incidente sulla Francavilla- Oria, un ferito grave

Ancora un incidente sulle strade del territorio brindisino. Teatro del sinistro, che si è verificato in serata, è stato la provinciale che collega i centri di Francavilla Fontana e Oria. Tre i mezzi coivolti: una city car, un furgone e un’ape. Ad avere la peggio il conducente dell’ape che è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Da chiarire le cause e la dinamica del sinistro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp