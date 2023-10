Bari: rubano pezzi da auto in sosta, arrestate 2 donne e un uomo

Sono stati colti in flagrante mentre rubavano pezzi meccanici dalle auto in sosta nel quartiere Japigia di Bari. E, nella loro vettura, sono stati trovati sette catalizzatori, arnesi per lo scasso e altri oggetti, tra cui un giubbotto di pelle, rubati poco prima dalle altre vetture in sosta.

Per questo, due donne e un uomo con precedenti sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Una quarta persona, dopo aver scavalcato un recinto, si è dato alla fuga. I tre sono stati portati in carcere, l’auto e la refurtiva sono stati sequestrati.

