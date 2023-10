Bari: armi e droga in un box, arrestato 28enne

In un box nel quartiere San Girolamo di Bari nascondeva 200 grammi di cocaina, due pistole e 150 munizioni di vario calibro, tutti avvolti in cellophane per eludere eventuali controlli da parte delle unità cinofile della polizia. Un 28enne pregiudicato di Bari è stato arrestato dalla Polizia al termine di una perquisizione domiciliare, proprio perché trovato in possesso di armi e droga. I fatti risalgono al 14 ottobre.

Il personale della squadra mobile di Bari, nell’ambito di controlli specifici finalizzati a contrastare lo spaccio di droga nel quartiere San Girolamo, nelle giornate precedenti all’arresto avevano tenuto sotto controllo il 28enne proprio per i suoi precedenti legati al mondo della droga. Le armi, “perfettamente funzionanti e pronte all’uso”, come scrivono gli inquirenti, sono una Colt calibro 38 a tamburo e una Crvena Zastava calibro 7,65 clandestina.

