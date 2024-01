Anziani e accesso alle cure, la Cisl chiama il Governo

Bari – La novità è una legge delega, nelle mani del Governo, in materia di anziani e invecchiamento attivo. E dalla Cisl chiedono garanzie sul welfare: in Puglia, nel 2021, si contavano due anziani ogni under 14 e saranno quasi 4 nel 2060.

