Anteprima confermata: Rafael Munoz è del Casarano

Adesso è ufficiale, come anticipato la scorsa settimana dalla nostra redazione, il Casarano ha ingaggiato Rafael Munoz della Cavese. Ecco il comunicato del club:

La Società CASARANO CALCIO comunica di aver acquisito per la stagione 23/24 le prestazioni sportive del calciatore Rafael Munoz , ruolo difensore . Nato a Malaga in Spagna il 19/06/1994, il calciatore nella stagione 2022/2023 ha militato nelle fila della Cavese 1919 collezionando 37 presenze tra campionato, coppa e play-off. In precedenza Rafa ha vestito in Italia le maglie di Casertana, Trapani in serie D e Gubbio in serie C.

