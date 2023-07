Monopoli, ufficiale De Santis. Si tratta per D’Agostino e Gerbi

MONOPOLI – Altri due 2003 per la linea verde del Monopoli. Ufficiale l’arrivo di Mirco De Santis, mentre si accelera per quello di Giuseppe D’Agostino, di proprietà del Napoli ma in prestito alla Juve Stabia nella passata stagione. De Santis è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con cui ha collezionato 18 presenze e 3 reti nel campionato Primavera 2. Lo scorso anno il passaggio al Siena, con una presenza in Coppa Italia e 2 nel campionato di Serie C per un totale di 6 minuti giocati. Di tutt’altro spessore, invece, il campionato di D’Agostino, che a Castellammare di Stabia ha messo a segno ben 4 reti in 32 partite. Il ragazzo è in ritiro con il Napoli di Garcia ma dovrebbe partire a breve. Pelliccioni spera di averlo a disposizione per il ritiro di Camigliatello Silano per dare a Tomei il suo esterno sinistro d’attacco. 58 presenze e 9 reti con la formazione primavera dei partenopei, 18 gol in 41 partite nell’under 17, D’Agostino è già una certezza nonostante la giovane età. All’appello manca ora un terzino sinistro over e un trequartista, che possa fare anche l’esterno d’attacco. Per il ruolo di prima punta, invece, si segue Erik Gerbi, 8 gol alla Pro Sesto l’anno scorso. Capitolo esuberi: si aggregheranno al gruppo ma non sono in uscita Bizzotto, Fornasier, Hamlili, Bussaglia, Santaniello e Montini, mentre Drudi non partirà neanche per il ritiro in terra calabrese.

