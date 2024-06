Annullata espulsione di un 30enne albanese: ‘Rischia vita nel suo paese’

Arrestato perché irregolare e trasferito nel Cpr (centro per il rimpatrio) di Bari in attesa di espulsione, alla fine è stato rimesso in libertà perché in patria rischierebbe di essere ucciso. È la vicenda di un 30enne albanese la cui espulsione è stata annullata dal Tribunale civile di Brescia.

Il legale dell’uomo, l’avvocato Stefano Afrune, ha presentato una domanda di protezione internazionale, sostenendo che il suo assistito, se espulso, sarebbe tornato a vivere in un’area dell’Albania dove vige il Kanun, il codice orale che regola l’onore, il giuramento e la vendetta.

La vita dell’uomo sarebbe in pericolo a causa di una faida familiare legata a un presunto debito contratto dal padre. Già un anno fa, l’uomo era stato espulso e scappò dall’Albania dopo essere sfuggito a un attentato.

