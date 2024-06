BARI – Per i ballottaggi in Puglia, che coinvolgono otto Comuni tra cui Bari e Lecce, alle 23 ha votato il 32,38 per cento dei 540mila pugliesi aventi diritto, secondo i dati del Viminale pubblicati sul portale ‘Eligendo’ e riferiti a 662 sezioni.

Il dato regionale continua a essere il più basso a rispetto la media nazionale – che si attesta al 37 per cento -, come lo è stato per tutta la giornata di domenica con un’affluenza dell’11,23 per cento a mezzogiorno e del 20,91 alle 19.

L’affluenza totale alle 23 nel primo turno pugliese (in cui si votava sia per le Comunali che per le Europee) è stata del 43,61 per cento.

Ai ballottaggi di Bari città alle 23 ha votato il 27,18 per cento su 345 sezioni. Alle 19 era il 18,53 per cento. Al primo turno, quando si è votato di sabato e domenica, 8 e 9 giugno, la percentuale complessiva ha raggiunto il 58,17.

A Lecce, invece, e sempre alle 23, ha votato il 45,75 per cento dei cittadini su 102 sezioni (al primo turno la percentuale complessiva è stata del 68,43 per cento). Alle 19 di domenica, a scegliere il sindaco del capoluogo salentino è stato il 31,15 per cento degli aventi diritto.

In Basilicata, dove si vota solo nel capoluogo di regione, alle 23 di domenica ha votato il 40,96 per cento dei potentini su 77 seggi. Al primo turno, invece, alle urne è stata registrata un’affluenza totale del 69,12 per cento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author