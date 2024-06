Le associazioni, le federazioni e l’associazione dei Comuni rilanciano l’appello alla donazione del sangue, in un momento dell’anno particolare come proprio quello dell’estate. Lo hanno fatto nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Bari nella sede dell’Anci.

Le Associazioni e Federazioni Donatori, il Coordinamento regionale pazienti thalassemici, CIDP Italia Onlus (Associazione italiana dei pazienti con neuropatie disimmuni) e Anci Puglia hanno unito le forze per prevenire l’emergenza sangue del periodo estivo. L’obiettivo di questa collaborazione è promuovere la solidarietà e il sostegno alla vita attraverso un impegno congiunto rivolto, attraverso i Comuni, a tutti i cittadini pugliesi sensibilizzandoli a donare sangue.

Presenti alla conferenza stampa odierna, presso la sede Anci di Bari:

Fiorenza Pascazio (Presidente Anci Puglia),

Angelo Ostuni (Direttore Struttura Regionale Coordinamento Medicina Trasfusionale),

Raffaele Romeo (Presidente Avis Puglia),

Roberto Nacci (Presidente Fratres Puglia,

Angela Melidoro (Vicepresidente Coordinamento Regionale Thalassemici)

In Puglia sono circa 700 i pazienti affetti da thalassemia (malattia genetica ereditaria), costretti per tutta la vita a continue trasfusioni di sangue. La vita di un paziente thalassemico, quindi, dipende esclusivamente dai donatori di sangue. Un appello alle comunità per recarsi presso uno dei 22 centri trasfusionali presenti nella regione. Ogni donazione è fondamentale per garantire scorte ematiche sufficienti a coprire il fabbisogno ordinario, le emergenze e gli interventi sanitari durante l’estate. Durante questo periodo, a fronte di un aumento delle richieste, si registra una preoccupante riduzione di donazioni (circa 10%), che compromette l’autosufficienza ematica regionale, considerando che il fabbisogno mensile pugliese è di 14.000 unità di emazie/mese.

