Una luce nel cielo stellato del tarantino ed è subito psicosi UFO

MARTINA FRANCA – La foto di una sfera luminosa che attraversava il cielo della Valle d’Itria e’ in breve tempo diventata virale: “Non si tratta di un aereo, neanche un elicottero e allora potrebbe essere un UFO”.

E’ la logica considerazione che si è fatta strada sui social e non solo, tutti con il naso all’insù per scoprire cosa fosse quell’oggetto che innocuo sorvolava quella zona del tarantino. Tante le ipotesi avanzate, ma alla fine quella degli alieni è tornata sistematicamente a farsi strada tra ironia sulla teoria dei terrapiattisti, risatine e battute in chiave G7.

Qualcuno ipotizza che potrebbe trattarsi di comuni droni militari in perlustrazione del territorio, per possibili esercitazioni, come quelli utilizzati proprio durante il vertice tenutosi a Borgo Egnazia.

Le segnalazioni di avvistamento sono giunte dal tarantino, sia dalla zona di Martina Franca che da quella di Grottaglie, ma anche da altre regioni: Calabria, Campania e Sicilia.

La soluzione al dilemma giunge da “Meteoweb.eu” il sito specializzato fa sapere che si è trattato del lancio dei satelliti Starlink avvenuto a Cape Canaveral in Florida, negli Stati Uniti. Il fatto che ci siano stati avvistamenti nel sud dell’Italia e’ causato dall’orbita del razzo, che è stato illuminato dai raggi del sole bassi all’orizzonte.

