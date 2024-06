Taranto, cadono calcinacci in pieno centro: nessun ferito (foto)

In via Margherita, pieno centro di una Taranto invasa dai turisti per il Medimex, grossi calcinacci si sono staccati dal balcone di uno stabile cadendo in strada. Fortunatamente, nessun passante è rimasto ferito: sul posto i Vigili del Fuoco di Taranto che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Il servizio fotografico di Francesco Manfuso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author