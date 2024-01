Angela Ciriello promossa dirigente superiore della Polizia di Stato

Angela Ciriello, in servizio al Polo Tuscolano della direzione centrale immigrazione e Polizia delle Frontiere, ha ottenuto una prestigiosa promozione a dirigente superiore dal Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato il 26 gennaio scorso. La decisione è stata presieduta dal Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Nata a Napoli il 24 novembre 1967, madre di tre figli, Ciriello ha brillato negli studi all’Università Federico II, conseguendo la laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e specializzandosi successivamente in Diritto e Procedura Penale.

La sua carriera nella Polizia di Stato ha preso avvio nell’ottobre del 1991, quando ha superato il concorso per vice commissario e ha completato il corso di formazione. Inizialmente assegnata al Commissariato di Castellammare di Stabia (Napoli), ha partecipato attivamente a indagini cruciali contro clan camorristici, culminando con la ricerca del capo clan latitante Umberto Mario Imparato, nascosto sui Monti Lattari, dove ne è nato anche un conflitto a fuoco nel giorno della cattura.

Da fine 1993, Ciriello ha lavorato alla Squadra Mobile di Napoli, distinguendosi in ruoli chiave come funzionario addetto alle sezioni criminalità organizzata, omicidi ed estorsioni. In seguito, ha diretto il settore investigativo sulle Misure di Prevenzione Patrimoniali, portando a termine numerosi sequestri di beni legati a clan operanti a Napoli e provincia.

Il suo impegno anche nel contrasto alla criminalità economica e nel contributo alle indagini che hanno portato alla condanna dei responsabili dell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani.

Con trasferimenti sempre più impegnativi, Angela Ciriello ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità dirigendo commissariati, uffici di Polizia di Frontiera Marittima a Napoli e ruoli di vice dirigente.

Nel maggio del 2011 è stata assegnata alla sezione investigativa della Digos e successivamente, nel 2013, alla sezione informativa ricoprendo il ruolo di vice dirigente. Nel giugno 2014, dopo un corso di formazione all’Istituto Superiore di Polizia di Roma, è stata trasferita alla Questura di Avellino come dirigente della Divisione Pasi.

Rientrata a Napoli nel gennaio 2017, Angela Ciriello ha diretto l’ufficio Immigrazione, uno dei più complessi in Italia per dimensioni di utenza. La carriera l’ha portata nel 2020 a Brindisi, dove ha ricoperto l’incarico di vice questore vicario.

