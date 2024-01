Roma – La cerimonia nella Chiesa degli artisti a Roma, alla presenza dei tre figli e del pubblico che l’ha amata. L’attrice e musa di Federico Fellini è scomparsa a 90 anni. Il cinema a volte l’ha osannata ricordano i figi, a volte dimenticata, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Per tutti, è per i tanti amici e colleghi che hanno voluto renderle omaggio, Sandra Milo era una donna libera che ama la vita. Amava profondamente la Puglia. Nel 2013 fu lei a portare il saluto al Carnevale di Putignano, dedicato a Federico Fellini. Ma sono stati tanti i passaggi. L’ultimo nel 2019 come co-protagonista del film Free-Liberi per la regia di Fabrizio Maria Cortese. Del Salento disse: “Niente ti commuove come la bellezza”.

https://youtu.be/_nvFwzAnIKY?si=B0vBnjWcN0b9RJ95

