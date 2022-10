BARI – Varca i confini del teatro e si dirama tra i quartieri della città con percorsi di formazione del pubblico, laboratori per le scuole, Università e Accademia di Belle Arti, oltre a attività che coinvolgeranno le realtà più periferiche e l’istituto penitenziario di Bari, “Altri Mondi”, la nuova stagione teatrale 2022 – 23 del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. La Stagione teatrale ha fra le sue missioni principali la formazione e l’avvicinamento del pubblico alle arti e alla cultura. Obiettivo è la formazione di piccole e significative comunità di spettatori partecipi, attivamente coinvolti. Con questa mission la proposta teatrale del Comune di Bari affianca alla programmazione degli spettacoli numerosi e diversificati percorsi di avvicinamento e sensibilizzazione al teatro, come i Laboratori Urbani, “Ti porto a teatro” per gli studenti universitari, e “Dal palcoscenico alla platea. un’esperienza con la prosa contemporanea”.