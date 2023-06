TARANTO – L’amministrazione comunale di Taranto ha emesso un’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, presenti sull’intero territorio del Comune di Taranto per allerta meteo arancione prevista per il 15 giugno 2023 .

Considerato che le avversità meteorologiche previste con l’allerta arancione potrebbero provocare gravi pericoli per la pubblica incolumità.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp