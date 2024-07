Alcool ed emissioni sonore nella BAT, nuovo incontro Prefettura-Confcommercio

BARLETTA – Tiene banco nella BAT l’orario di interruzione per la somministrazione degli alcolici e per le emissioni sonore. Dopo un primo accordo trovato tra la Prefettura della sesta provincia pugliese e i dieci sindaci, che hanno optato per un orario unico su tutto il territorio, le associazioni di categoria chiedono di rivedere la politica adottata durante l’ultimo incontro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’interruzione per la stagione estiva avverrà all’una di notte dal lunedì al giovedì e alle due dal venerdì alla domenica, nei festivi e nei prefestivi per quel che riguarda le semplici attività commerciali, mentre si arriverà rispettivamente alle due e alle tre per i locali di pubblico spettacolo. Una decisione uniforme su tutta la provincia per preservare la sicurezza stradale, evitando spostamenti in massa di comune in comune, ma che non trova d’accordo gli esercenti, che si ritengono penalizzati da questa scelta.

Lunedì pomeriggio alle 17:30, il Prefetto della BAT Silvana D’Agostino incontrerà i rappresentanti di Confcommercio, che hanno chiesto un aggiornamento sulla vicenda per cercare di riaprire le trattative dopo il no ai nuovi orari del presidente provinciale Vito D’Ingeo. Confesercenti, seppur non presente, sposerà la stessa causa.

