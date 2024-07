Nuovo ospedale nord Barese, approvato piano clinico gestionale

E’ stato approvato il piano clinico gestionale del nuovo ospedale del nord Barese che prevede 243 posti letto e 25 posti tecnici, per un totale 268 posti. E’ quanto emerso oggi durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese. Nell’incontro con il Comune di Bisceglie sono stati definiti gli elaborati da presentare per la variante urbanistica. È stata decisa la sagoma ed il posizionamento dell’ospedale, nel frattempo sono state rilasciate anche le autorizzazioni per le indagini geologiche e agronomiche. Per poter essere più fedeli a quanto previsto dallo studio di fattibilità, si sta valutando l’opportunità di ricorrere ad un ridimensionamento della superficie che si sviluppa su 51mila metri quadri, riducendo gli spazi della parte dei servizi. Il deposito del progetto dovrà avvenire ad inizio novembre, ma nel frattempo il Comune di Bisceglie dovrà indire la conferenza dei servizi che sarà propedeutica all’approvazione della variante.

