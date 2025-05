Arrestato 59enne andriese per furto di segnaletica stradale

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, intensificata sotto l’impulso del Questore della sesta provincia pugliese, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 59enne andriese per il reato di furto aggravato.

In particolare, i Poliziotti delle Volanti della Questura di Barletta Andria Trani, durante lo svolgimento di mirati servizi di monitoraggio e controllo del territorio, hanno notato un autoveicolo fermo sul lato sinistro della carreggiata con la portiera ed il bagagliaio aperti.

I poliziotti, insospettiti, hanno quindi approfondito il controllo e avvicinandosi all’auto parcheggiata hanno notato un uomo che si affrettava a richiudere il vano bagagliaio per poi risalire all’interno del veicolo con l’intento di allontanarsi.

Da una preliminare verifica i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo, posizionati lungo tutta la lunghezza del veicolo, tre pali metallici muniti di segnaletica verticale stradale, nonché, una sega manuale utilizzata per il taglio della cartellonistica stessa.

È in corso il giudizio nelle forme del rito direttissimo.

