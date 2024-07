Presunto voto di scambio a Canosa, nuove accuse di Morra dopo le dimissioni

CANOSA – Non le manda a dire Roberto Morra, ormai ex consigliere di opposizione a Canosa. L’ex sindaco, che fino a sabato ha fatto parte dell’amministrazione Malcangio, ha scelto di dimettersi dopo aver ricevuto in forma anonima una chiavetta USB con al suo interno conversazioni ritenute inequivocabili sul presunto voto di scambio che riguarda la politica cittadina.

Rigettata nelle scorse settimane la richiesta di istituire una commissione speciale sul presunto voto di scambio, solcando ulteriormente la frattura tra l’opposizione e Fratelli d’Italia. Morra intende monitorare la situazione anche da semplice cittadino.

