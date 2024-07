Amet, Bottaro: “Continua strumentalizzazione da parte del centrodestra tranese”

Non si risparmia il Sindaco Amedeo Bottaro nel rispondere alle critiche mosse dall’opposizione di centrodestra in merito alla gestione dell’Amet, l’azienda municipalizzata tranese che si occupa non solo di energia elettrica ma anche di trasporto pubblico, parcheggi e della gestione della darsena comunale. Proprio quest’ultima è stata il casus belli dell’accensione dello scontro istituzionale, con l’opposizione di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e LPS che aveva parlato di un futuro in dubbio per l’azienda e soprattutto per il porto di Trani, che si avvia verso una gestione privatistica dell’infrastruttura uscendo dall’egida comunale.

