Margherita di Savoia: uomo arrestato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti della compagna

Un uomo di 35 anni, pregiudicato e residente a Margherita di Savoia, è stato arrestato dai carabinieri – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia – perché accusato dei reati di maltrattamenti contro familiari ed estorsione ai danni della sua compagna convivente. Le indagini, condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, hanno messo in luce un drammatico scenario di violenza domestica. A partire dal mese di febbraio 2024, l’uomo avrebbe maltrattato la compagna con frequenza quasi quotidiana, sottoponendola a violenze fisiche e psicologiche continue. Gli abusi si sarebbero verificati anche in presenza della loro figlia di 5 anni, amplificando il grave danno psicologico a cui la donna e la bambina sono state costrette a sottoporsi. La denuncia della donna, presentata circa una settimana fa, è stata cruciale per ricostruire la condotta dell’indagato, che negli ultimi giorni avrebbe aggredito la compagna per non aver acconsentito a una sua richiesta di denaro. Da mesi, la donna viveva in uno stato di paura e disagio costante, costretta a subire un regime di vita vessatorio e intimidatorio che sfociava frequentemente in episodi di violenza. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Foggia, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

