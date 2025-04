Caso Lidl a Barletta, accordo con il Comune per la realizzazione del supermercato

BARLETTA – Intesa raggiunta tra l’amministrazione comunale di Barletta e la Lidl, che costruirà il nuovo supermercato nell’area tra via Barberini e via Giulini in piena zona 167, alla periferia ovest della città. Il terreno indicato rappresenta la compensazione dopo la mancata realizzazione dell’opera nei pressi del fossato del Castello Svevo, area che rientrerà nella riqualificazione del borgo marinaro. Il contenzioso ancora in atto verrà superato proprio dall’accordo tra le parti, chiudendo una lunga diatriba che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita politica e urbanistica cittadina.

