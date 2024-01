Aggredisce due agenti per controllo documenti, un arresto a Trani

TRANI – Un controllo dei documenti si è trasformato in una resistenza a pubblico ufficiale, con due agenti feriti a seguito di una colluttazione. È accaduto domenica pomeriggio presso il parcheggio del Presidio Territoriale di Assistenza di Trani, in viale Padre Pio, dove una pattuglia del locale Commissariato di Polizia ha avvicinato il conducente di una vettura per una normale procedura a campione.

La situazione è presto degenerata, al punto da mettere a rischio l’incolumità stessa dei due agenti che stavano eseguendo il controllo. L’uomo avrebbe reagito scagliandosi contro i poliziotti, colpiti in avvio di colluttazione. Subito dopo, entrambi sono riusciti ad immobilizzare il conducente, per poi portarlo presso il Commissariato.

Il responsabile dell’aggressione, un cittadino residente a Trani, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. I due agenti, invece, hanno avuto bisogno delle cure mediche dopo lo scontro nel parcheggio di viale Padre Pio.

