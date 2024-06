Affitti brevi: parte in Puglia sperimentazione piattaforma

Parte in Puglia la sperimentazione della piattaforma dedicata agli affitti brevi ideata dal ministero del Turismo (Bdsr). Attraverso la Banca dati delle strutture ricettive, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (Cin), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

“Un grande risultato, frutto di un importante lavoro tecnico condotto e coordinato dal Ministero e portato avanti in maniera sinergica e condivisa con Regioni e Province Autonome – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Dimostriamo, ancora una volta, come il gioco di squadra, centrale nella visione del dicastero e del governo sia la chiave per raggiungere risultati importanti e concreti. Con questa piattaforma, basata sul modello di interoperabilità, dotiamo finalmente il sistema ricettivo e l’industria turistica di uno strumento di contrasto all’abusivismo e di tutela del consumatore”, conclude.

