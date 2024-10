Afc, la nuova stagione del cinema pugliese

BARI – Un’offerta cinematografica plurale e diffusa su tutto il territorio regionale: inizia così in contemporanea in quattro città pugliesi, “Cinema addiction”, ciclo di proiezioni a cura diApulia Film Commission. “La parola amore esiste” e “Sogno americano” sono i titoli delle due rassegne che proprio in questo fine settimana illumineranno l’autunno cinematografico delle città di Bari, Lecce, Foggia e Taranto. L’idea di proporre un’offerta cinematografica plurale e diffusa ha dato il via a un percorso voluto dalla Fondazione Apulia Film Commission che coinvolgerà, in maniera permanente, tutto il territorio regionale pugliese.

Ma non solo. In queste ore l’Apulia Film Commission è anche alle prese con la seconda edizione di Ade, la conferenza internazionale sull’innovazione digitale nelle industrie creative. L’intelligenza artificiale, i contenuti immersivi, gli sviluppi del metaverso saranno al centro della tre giorni organizzata da RaiCom e Apulia Film Commission e finanziata dalla Regione Puglia.

