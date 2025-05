Villa Castelli celebra i 104 anni della trisnonna Vita Maria Gianfreda

Un compleanno speciale e un traguardo straordinario: la signora Vita Maria Gianfreda compie oggi 104 anni, confermandosi la donna più longeva di Villa Castelli. Trisnonna e capostipite di una famiglia che oggi conta cinque generazioni, nonna Vita è il cuore della famiglia Leone-Gianfreda, un albero genealogico che supera i cinquanta discendenti tra figli, nipoti, pronipoti e trisnipoti.

Nata il 10 maggio 1921 a Villa Castelli, primogenita di cinque fratelli, ha vissuto un’intera vita nei campi come contadina, sposandosi nei primi anni ’40 e affrontando con coraggio la perdita di due dei suoi otto figli.

Donna forte, ordinata e amorevole, è ricordata con affetto dai suoi cari anche per alcune particolarità: “Voleva tutte le tazze della colazione dello stesso colore e con la stessa quantità di latte”, raccontano i familiari.

Oltre a essere la decana della comunità, Vita Maria rappresenta un prezioso legame con la storia del paese. È infatti la pronipote di Vito Antonio Gianfreda, il primo colono cegliese che nel 1793 stipulò il contratto di enfiteusi con il Duca di Monteiasi, Gioacchino Ungaro, dando origine al nucleo abitativo di quello che allora era chiamato Li Castelli, l’attuale Villa Castelli.

Lo scorso anno, a sorpresa, fu presente anche l’attore comico Uccio De Santis, in quei giorni in città con la troupe di Mudù per girare alcune scene della nuova stagione. Alla festa, presenziarono anche il sindaco Giovanni Barletta e alcuni familiari di nonna Vita.

Oggi, nel giorno del suo 104° compleanno, Villa Castelli celebra una delle sue memorie viventi, esempio di tenacia, radici e affetto familiare. E chissà che non possa eguagliare – o superare – il record cittadino di 106 anni, raggiunto negli ultimi due decenni da tre concittadine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author