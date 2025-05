Bari accelera sulla mobilità sostenibile: in arrivo 135 autobus elettrici

Bari – Una svolta green per il trasporto pubblico locale di Bari.Presentati i primi autobus elettrici che inizieranno la fase di circolazione sperimentale sulle linee urbane della città.

Questi mezzi rappresentano il primo lotto di un investimento complessivo di 13.174.373,74 euro, finanziato con i fondi del PNRR, per l’acquisto di 135 autobus elettrici.

L’accordo Consip con Iveco S.p.A. prevede la fornitura di diverse tipologie di mezzi: ai 23 autobus da 9,5 metri già in circolazione, si aggiungeranno a giugno prossimo 13 bus da 10,5 metri e, entro gennaio 2026, ulteriori 99 autobus da 12,5 metri.

Questa nuova flotta elettrica andrà a integrarsi con il futuro sistema di Bus Rapid Transit (BRT), anch’esso a trazione totalmente elettrica, delineando un futuro a zero emissioni per il trasporto pubblico barese.

La fase sperimentale vedrà i nuovi autobus operare sulle linee delle navette A, B e C, permettendo ad Amtab di testare l’autonomia dei veicoli. Contestualmente, l’azienda sta formando autisti e personale tecnico per garantire la sostenibilità e la sicurezza del servizio.

All’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico, i nuovi autobus sono dotati di moderni sistemi di validazione elettronica contactless, compatibili con carte di credito e smartphone. La sicurezza è garantita da un sistema di videosorveglianza di ultima generazione, collegato direttamente con le forze dell’ordine in caso di necessità, e da sensori di assistenza alla guida che eliminano gli angoli ciechi e rilevano ostacoli, limiti di velocità e segnaletica stradale. L’autonomia dichiarata di questi mezzi è di circa 240 km, con una potenza di 290 KW.

Domenico Scaramuzzi ha espresso soddisfazione per i primi risultati: “Gli autobus elettrici sono in funzione già da qualche giorno con ottimi risultati in termini di prestazione. Stiamo sperimentando la tenuta delle ricariche per organizzare a regime l’intero servizio con i 135 autobus elettrici. Parallelamente, stiamo procedendo con la gara per la stazione di ricarica presso l’officina Amtab e la progettazione di un altro punto di ricarica a Poggiofranco. Bari ha investito su un cambio radicale verso una mobilità davvero sostenibile, lavorando sull’accessibilità, la digitalizzazione e la qualità dei mezzi. Oggi facciamo un passo importante verso un TPL a zero emissioni.”

Elda Perlino ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la qualità della vita: “Con questa sperimentazione mettiamo in campo un ulteriore strumento di mobilità sostenibile per contrastare le isole di calore e l’inquinamento ambientale. La mobilità è una leva fondamentale per abbattere la CO2 e migliorare il benessere dei cittadini. L’obiettivo è un parco mezzi Amtab totalmente elettrico.”

L’amministratore unico di Amtab, l’Avv. D’Amore, ha aggiunto: “L’elettrificazione completa del parco autobus garantirà un servizio più efficiente, sostenibile e in linea con gli obiettivi ambientali della città, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 e l’inquinamento acustico. A regime, il parco aziendale conterà circa 135 autobus elettrici e 42 autobus snodati elettrici per il BRT. Per garantire l’efficienza del sistema, saranno realizzate stazioni di ricarica presso l’attuale deposito Amtab e un nuovo deposito a Poggiofranco per circa 80 autobus, oltre a colonnine di ricarica presso quattro capolinea strategici.”

Con questo ambizioso progetto, Bari si pone all’avanguardia nella transizione verso una mobilità urbana sostenibile, migliorando la qualità dell’aria e offrendo ai cittadini un servizio di trasporto pubblico moderno ed efficiente.

