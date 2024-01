Abbandono rifiuti a Canosa, bonifica della pineta in zona Castello

CANOSA – La bonifica della pineta in zona Castello per rilanciare un’area cruciale del territorio di Canosa. Presentato in piazza Solferino l’obiettivo condiviso dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Archeologica Canosina, con l’obiettivo primario di eliminare i rifiuti e ripristinare un polmone verde per la città.

La pineta in zona Castello si inserisce nel contesto più ampio di rigenerazione urbana voluto dal sindaco Vito Malcangio e dal presidente della Fondazione Archeologica Canosina Sergio Fontana. Previsti interventi nell’intero centro storico per potenziare il decoro pubblico, il turismo e la vivibilità di Canosa.

