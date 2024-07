A Taranto la prima ‘spiaggia ecologica’ della Puglia

Garantire le condizioni ideali per un turismo balneare sostenibile, salvaguardando tutti gli elementi naturali delle spiagge. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, nell’ambito delle attività per la corretta gestione dei litorali e l’adozione di buone pratiche per la tutela dell’ecosistema marino. Due priorità per un governo cittadino sempre attento alle tematiche ambientali.

In quest’ottica, particolare attenzione viene riservata alle “banquette” di San Vito, avviando interlocuzioni con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per creare una “Spiaggia Ecologica” nelle aree con depositi di Posidonia Oceanica. Queste foglie, spesso poco apprezzate dai bagnanti, sono in realtà indicatori della qualità degli ecosistemi costieri e una risorsa per l’arenile.

La decisione di adottare questa pratica, considerando le biomasse vegetali come componenti naturali dei litorali, è stata presa dalla Giunta comunale dopo la proposta dell’assessore all’Ambiente, Stefania Fornaro. Tale iniziativa non solo rappresenterebbe un “unicum” in Puglia, ma si allinea con la Legge “Salva Mare” del 2022 e gli obiettivi di risanamento dell’ecosistema marino.

Con l’ISPRA, verranno avviate collaborazioni con studiosi per monitorare e caratterizzare lo stato dell’ecosistema marino. Saranno promossi modelli di gestione alternativi al conferimento in discarica, proponendo percorsi di educazione ambientale rivolti a amministratori, enti e operatori balneari, per cambiare la percezione diffusa delle biomasse vegetali spiaggiate.

“Nelle zone a forte vocazione turistica, le spiagge sono ecosistemi delicati,” ha dichiarato il sindaco Melucci. “La nostra Amministrazione sta attivando pratiche gestionali fondamentali per la gestione della Posidonia oceanica, che non è un rifiuto ma una risorsa da valorizzare. Scientificamente è dimostrato che queste biomasse sono importanti per la conservazione dei litorali. La realizzazione di una ‘Spiaggia Ecologica’ contribuirà a rendere Taranto un esempio positivo di gestione dei litorali”.

“Con il modello di ‘Spiaggia Ecologica’,” ha aggiunto l’assessore Fornaro, “l’Amministrazione Melucci continua a promuovere buone pratiche per la corretta gestione dei litorali e la tutela degli habitat naturali. Coinvolgiamo i cittadini, specialmente i giovani, in azioni concrete di educazione ambientale, affiancate da iniziative di monitoraggio e conservazione degli elementi naturali delle nostre spiagge, inclusa la banquette”.

