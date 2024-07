Sanità, Iaia: ‘No disparità trattamento tra operatori di Taranto e Bari’

“Bene ha fatto la Fials a protestare contro la disparità di trattamento tra operatori sanitari tarantini e baresi con conseguenze gravissime non solo sui lavoratori ma anche e soprattutto sui cittadini. A farne le spese è inevitabilmente, la qualità dell’assistenza. Purtroppo, la carenza di personale, i complessi processi di reclutamento e l’assenza di graduatorie concorsuali rendono il quadro di questa situazione davvero al limite della tolleranza. I turni massacranti a cui sono sottoposti, lo stress psicologico e fisico a loro carico non sono più sostenibili. La Regione Puglia intervenga al più presto e accolga le legittime richieste di chi lavora nella sanità jonica. La sanità non deve essere una priorità solo barese”. Così in una nota Dario Iaia deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto

