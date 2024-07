Pd Taranto, ‘Invece di scrivere lettere al vetriolo, Melucci sia concreto’

“Invece di scrivere ossessive lettere al vetriolo contro chi lo ha aiutato a diventare sindaco e presidente della Provincia, vorremmo vedere Melucci impegnato in questioni utili ai cittadini, come rendere più pulita la città o più equa la tassa sui rifiuti”, scrivono in una nota Luca Delton, vicesegretario Provinciale PD, e Giuseppe Tursi, segretario cittadino PD.

“Nella sua ennesima, scomposta reprimenda pubblica, il sindaco si scaglia contro tutto ciò che di buono ha pianificato per Taranto l’ultimo Governo di Centrosinistra. Nulla dice, invece, sui danni che l’attuale Governo di destra produce per Taranto. Gli rinfreschiamo noi la memoria, che forse ha smarrito a causa delle sue nuove amicizie politiche con Fitto, Salvini e Meloni”, sottolineano.

“Melucci dimentica che l’attuale Governo ha sottratto 150 milioni di euro alle bonifiche Ex Ilva. Non ricorda che la Corte Costituzionale è intervenuta per ripristinare, sui Giochi del Mediterraneo, il ruolo della Regione Puglia, estromessa dal Governo Meloni, vero colpevole dei ritardi sullo stanziamento delle somme per gli impianti, sulle relative procedure amministrative e sull’organizzazione dell’evento. Non una parola, infine, sull’autonomia differenziata che spacca in due il Paese e sottrae risorse per i servizi essenziali al Sud, quindi anche a Taranto”, precisano Delton e Tursi.

“Il sempre sorprendente Luigi Abbate, d’altronde, ha confessato pubblicamente, in un’intervista, che la maggioranza non è più quella di Centrosinistra che i tarantini avevano votato nel 2022. L’attacco scomposto e frontale di Melucci a tutto ciò che sappia di Centrosinistra è un’altra, evidente tappa del suo approdo al Centrodestra. Noi continueremo a stare sempre dalla stessa parte e siamo a lavoro per restituire a Taranto, al più presto, una visione organica del suo futuro e il progetto di progresso nel quale crediamo ancora”, concludono Luca Delton e Giuseppe Tursi.

