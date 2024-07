Manduria, Fitto e Decaro a Forum in masseria

Prove tecniche di dialogo tra il ministro del sud Raffaele Fitto e Antonio Decaro, neo parlamentare europeo nell’ultima giornata del forum in masseria di Bruno Vespa a Manduria.

Fitto ha respinto ogni tipo di polemica con il presidente della regione Michele Emiliano che lo ha accusato nuovamente nella giornata di ieri ieri di non sbloccare i fondi per la Puglia

“ Le riunioni tecniche con la regione sostiene fitto procedono in maniera proficua e senza problemi. Non riesco a capire perché nelle occasioni pubbliche si voglia fare polemica a tutti i costi”.

Decaro ha velatamente criticato l’atteggiamento del governo sui fondi di coesione. “ C’è troppo controllo e troppi commissari ha detto proprio nel momento in cui invece il centrodestra a livello nazionale sta procedendo verso l’autonomia differenziata. Due tipi di atteggiamento in netto contrasto tra loro”.

Alle ore 12:00 è iniziato il pane con il ministro dell’agricoltura Lollobrigida.

