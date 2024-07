Carabinieri Biodiversità. Due murgesi di Martina Franca “arruolati” in Sardegna

Robur e Richetto “abili e arruolati”. Due giovani cavalli di razza Murgese, nati nel 2021 ed allevati presso il Centro per la Biodiversità di Martina Franca (TA), sono giunti alla Stazione Carabinieri a Cavallo di Foresta Burgos (SS), unico presidio territoriale ippomontato in Italia.

Saranno subito affiancati ai loro 4 “colleghi” più anziani per i servizi nelle aree montane ed impervie, non altrimenti raggiungibili, ma anche nelle numerose manifestazioni che si svolgono in tutta l’isola. L’Arma ha infatti deciso di impiegare questa razza autoctona soprattutto per la sua estrema mansuetudine che, esaltata da specifiche tecniche addestrative, risulta ideale anche nei servizi svolti nei centri abitati.

