A Potenza le celebrazioni per il 172esimo anniversario della Polizia di Stato

La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione. Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre. A Potenza le celebrazioni hanno avuto inizio con la deposizione, di una corona, a nome del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, da parte del Questore di Potenza Giuseppe Ferrari dinanzi alla lapide intitolata ai Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto di Potenza Michele Campanaro ed ai familiari dei Caduti. Successivamente, con inizio alle ore 10.30, alla presenza delle massime Autorità istituzionali provinciali e regionali, la cerimonia è proseguita presso il Pala Pergola, palazzetto sportivo del capoluogo C.da Rossellino. Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono stati consegnati i premi al personale della Polizia di Stato distintosi in attività di Polizia Giudiziaria.

L’occasione è stata anche quella di fare un bilancio dell’attività svolta nel capoluogo lucano. Sono stati 34 gli arresti – 16 per operazioni di polizia giudiziaria e 18 nell’ambito del controllo del territorio – e 478 le denunce durante l’attività svolta dalla Polizia di Stato nella provincia di Potenza nell’ultimo anno. I dati più significativi sono stati resi noti stamani, nel capoluogo, durante la celebrazione del 172/o anniversario della fondazione della Polizia, alla quale hanno partecipato autorità provinciali e regionali. “La nostra presenza accanto alla gente – ha detto il questore, Giuseppe Ferrari – è sempre più concreta e questo ce lo dicono gli stessi cittadini. Nel Potentino abbiamo aumentato i controlli del territorio proprio per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza”. In un anno sono stati realizzati 1.460 servizi di ordine pubblico e 343 servizi straordinari di controllo del territorio. Nell’ambito delle 89 misure di prevenzione, sono stati 23 i Daspo, compresi quelli urbani, e 19 gli ammonimenti, dei quali uno per violenza domestica e 18 per stalking. Tra le attività di specializzazione, 114 sono state le patenti sequestrate. Infine, il Reparto prevenzione crimine ha impiegato 817 equipaggi e contribuito all’arresto di tre persone. Durante la manifestazione sono stati consegnati i premi al personale che si è distinto in servizio. In particolare, sono stati conferiti sei encomi solenni, 18 encomi e 16 lodi. A chiusura della manifestazione la presidente dell’Unicef Basilicata, Angela Granata, ha donato al questore una “pigotta poliziotto”.

