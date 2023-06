A Matera le riprese de “I viaggi del cuore” di Canale 5

MATERA – Si intitola “I viaggi del cuore”, la rubrica itinerante di Canale 5, che oggi e domani gira una puntata nei rioni Sassi. Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore al Cinema, Tiziana D’Oppido, accogliendo la richiesta dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata. Il programma televisivo prodotto da Mediaset, va in onda la domenica mattina ed è condotto da don Davide Banzato, della Comunità “Nuovi Orizzonti”. “I viaggi del cuore”, rappresenta da diversi anni un momento televisivo di approfondimento culturale e religioso, in cui vengono esaltate le bellezze dei luoghi visitati. Saranno interessate dalle riprese piazza San Pietro Caveoso; piazza San Francesco; la Fabbrica del Carro (rione Piccianello); centro storico e rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto. “L’ulteriore occasione di visibilità per la nostra Matera -commentano Bennardi e D’Oppido- va a intercettare una particolare tipologia di turista, che si muove tra i luoghi più intimi e spirituali come le nostre meravigliose chiese rupestri e i riti sacri della festa del 2 Luglio. Un’iniziativa che rientra anche nell’attività di rilancio dell’ufficio comunale Cinema”.

