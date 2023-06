Unibas: si dimette il Direttore Generale Andrea Putignani

Il Direttore Generale dell’Università degli studi della Basilicata, Andrea Putignani, ha presentato le dimissioni – per “inderogabili motivi personali e familiari” – dall’incarico che ricopriva nell’Ateneo lucano da novembre 2021. Putignani, lo scorso 25 maggio, aveva presentato al Rettore, Ignazio Marcello Mancini, le dimissioni con una lettera in cui ha spiegato le sue motivazioni personali, anticipando la naturale conclusione del suo incarico, prevista per il 2024. “Siamo dispiaciuti per questa scelta – ha detto il Rettore Mancini – ma comprendiamo le ragioni che hanno spinto il Direttore Putignani a dover lasciare la Basilicata: in questi mesi abbiamo messo in campo un proficuo lavoro di riorganizzazione e di crescita dell’Ateneo, che ora portiamo avanti con la stessa determinazione, per il bene della comunità accademica e dell’intera regione, di cui l’Unibas è, e sarà, un pilastro prezioso”. Il Direttore Putignani ha spiegato che “la Basilicata è una terra meravigliosa e piena di opportunità, e questa è stata per me un’esperienza professionale e personale di crescita e di intenso lavoro, che a malincuore devo interrompere. Ho spiegato al Rettore le mie motivazioni, tutte di natura esclusivamente privata, che hanno purtroppo travalicato la mia intenzione di portare a termine il mio mandato e i progetti che stavamo costruendo con passione – ha concluso Putignani – in una grande e preziosa squadra come è quella dell’Unibas e della comunità lucana”.

