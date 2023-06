A Lezione di Costituzione, il Senato premia il Liceo “Cafiero” di Barletta

ROMA – Un riconoscimento dal Senato per i valori della Costituzione. Premiata a Palazzo Madama la prima E del Liceo Scientifico Cafiero di Barletta. I ragazzi dell’istituto superiore di via Dante Alighieri si sono aggiudicati il concorso nazionale “A Lezione di Costituzione”, nato nel 2007 per avvicinare gli studenti di tutta Italia ai valori e ai principi della Carta Costituzionale.

I ragazzi del Cafiero hanno conquistato il primo premio nel concorso grazie ad una presentazione originale, in forma digitale, attraverso cui hanno analizzato diversi principi della Costituzione applicandoli poi al contesto e al territorio di appartenenza. Il successo è arrivato nella categoria “Ricerca e rielaborazione culturale”, con l’elaborato dal titolo “Vandalismo: la Bellezza Offesa”. Gli studenti hanno realizzato un video in cui consegnano simbolicamente agli adulti le opere artistiche e i monumenti vandalizzati nel tempo, promettendone la tutela e la protezione nel corso del tempo.

Gli studenti sono stati accolti nelle stanze del Senato, con la collaborazione e il supporto della Camera dei Deputati e del Ministero dell’Istruzione. A Palazzo Madama la cerimonia di premiazione, per il Liceo Cafiero che si conferma fiore all’occhiello dell’istruzione locale e nazionale.

