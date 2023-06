Bari, al patron della Leo Shoes la laurea honoris causa

BARI – Il ruolo delle strategie competitive nel ritorno al valore: il caso Leo shoes. È questo il titolo della lectio magistralis presentata da Vito Antonio Filograna Sergio, patron della Leo Shoes di Casarano, al quale l’Università degli studi di Bari ha conferito la laurea honoris causa in economia e management. Erede della storica Filanto, la Leo Shoes, importante realtà del manifatturiero salentino e pugliese con la realizzazione di 10mila paia di sneakers al giorno, oggi, con la ristrutturazione dell’ex manifattura tabacchi di Alessano, punta anche al settore della pelletteria e a quello delle scarpe da donna. L’azienda di Filograna, pioniere del settore, diventa così una delle realtà più competitive in quanto ad artigianalità Made in Puglia tanto da destare l’interesse di brand del lusso come Dior.

